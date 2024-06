Gasly verlängert bei Alpine für mehrere Jahre

Der Franzose Pierre Gasly hat seinen Vertrag beim Formel-1-Rennstall Alpine für mehrere Jahre verlängert.

Das teilte das französische Team am Donnerstag unmittelbar vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg mit. Damit ist beim früheren Renault-Rennstall nur mehr ein Platz für die kommende Saison frei, der Vertrag mit Teamkollege Esteban Ocon läuft zum Jahresende aus und wird nicht verlängert. In der laufenden Saison kamen Gasly und Ocon bisher nur auf acht Punkte.

"Ich bin seit über 18 Monaten offiziell hier und es war immer der Plan, ein langfristiges Projekt mit dem Team aufzubauen. Obwohl die bisherige Saison auf der Rennstrecke eine Herausforderung war, bleibe ich dem Projekt treu und werde nirgendwo hingehen", wurde der 28-jährige Gasly in einer Aussendung zitiert. Wer in Zukunft neben Gasly im Alpine sitzen wird, ist derzeit noch offen. "Wir werden uns mit der Entscheidung über Pierres Teamkollegen Zeit lassen und freuen uns auf die Optionen, die wir auf dem Tisch haben", sagte Alpine-Teamchef Bruno Famin.