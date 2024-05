Max Verstappen mit Machtdemonstration im Sprint-Shootout

WM-Dominator Max Verstappen hat im Sprint-Shootout von Miami mit einer Machtdemonstration die Bestzeit in den Asphalt gebrannt. Der Red-Bull-Star setzt sich vor Charles Leclerc und Sergio Perez durch und startet erstmals in Miami von der Pole Position.

Weltmeister Max Verstappen hat in Miami den besten Startplatz für den zweiten Sprint der Formel-1-Saison am Samstag (ab 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) erobert. Der Niederländer drehte mit seinem Red Bull am Freitag in der Qualifikation eine Runde von 1:27,641 Min. und war damit 0,108 Sekunden schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Dritter war Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Die beiden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton verpassten das entscheidende Qualifying-Segment.

