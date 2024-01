Heute spricht Schwarz über sein Comeback

Knapp vier Wochen nach seinem verhängnisvollen Sturz taucht Marco Schwarz heute beim Nightrace-Slalom in Schladming (17.45/20.45 Uhr) auf. An Schladming hat der Kärntner gute Erinnerungen: Auf der Planai hat er 2021 seinen bislang einzigen Heim-Sieg im Weltcup gefeiert.

Damals galt Schwarz noch als Slalom-Spezialist. Inzwischen hat er sich zum besten Allrounder der Welt entwickelt. Obwohl er seit 28. Dezember 2023, seit dem Sturz auf der Abfahrt in Bormio, kein Rennen bestreiten konnte, lag Schwarz vor dem Nacht-Riesentorlauf in Schladming im Gesamtweltcup noch immer auf Platz 3. Vor ihm nur Titelverteidiger Marco Odermatt (SUI) und Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin (FRA).

Schwarz-Pressekonferenz live im ORF

Schwarz war am 29. Dezember von Christian Fink in dessen Privatklinik in Hochrum bei Innsbruck am rechten Knie operiert worden (Kreuzband, Innenmeniskus, Knorpel), gleich danach begann die Reha. „Es läuft alles nach Plan“, erklärte Doc Fink nach dem Entfernen der Nähte. Wie es Schwarz tatsächlich geht, will er uns vor dem Nachtslalom bei einer Pressekonferenz in Schladming verraten. Der ORF ist ab 13.45 Uhr live dabei.

Comeback für Beginn der WM-Saison 2024/25 geplant

Kniespezialist Fink hatte Schwarz schon einmal operiert – 2019 nach einem Kreuzbandriss im linken Knie. „Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt und ich hab nie wieder Probleme damit bekommen“, erinnert sich „Blacky“. Tatsächlich wurde der heute 28-jährige Kärntner danach in allen Disziplinen zum Podest-Kandidaten. Bis Weihnachten war Schwarz der einzige, der Odermatt Paroli bieten konnte, bis zu seinem Sturz führte er den Gesamtweltcup sogar vor dem Schweizer an.

Spätestens bei der Heim-WM 2025 in Saalbach will Schwarz wieder zurück sein – so stark wie vor der Knie-Operation, „oder sogar noch stärker.“ ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer ist überzeugt: „Blacky kann es schaffen.“