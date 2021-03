Amateur-Kicker droht nach Horror-Foul lebenslange Sperre

In Argentinien kam es während eines Amateur-Spiels zu einem Skandal.

Am Wochenende spielte sich bei einem Amateur-Spiel in Argentinien eine unglaubliche Szene ab. Enzo Alvarez vom Klub Las Piedritas rastete völlig aus. Er foult seinen Gegenspieler übel und als dieser mit dem Rücken am Boden liegt, tritt Alvarez seinem wehrlosen Opfer noch einmal mit dem Fuß gegen den Kopf.

Sofort rennen Mitspieler zu Alvarez und es kommt zu einer Massenschlägerei. Unfassbar: Nur zehn Sekunden nach dem Horror-Foul von Alvarez, läuft ein weiterer Spieler zum verletzten Cerruti. Das Opfer der Attacke wurde ins Spital gebracht. Zum Glück konnten schlimmere Verletzungen bereits ausgeschlossen werden. Aber es sollen noch weitere Tests folgen.

Bis jetzt ist noch unklar welche Sperre Alvarez für diese Attacke bekommen wird. Es ist sogar möglich, dass er lebenslang gesperrt wird, nie wieder spielen darf.