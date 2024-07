20:14 - Prag Black Panthers holen erstmals Austrian Bowl gegen Vienna Vikings

Die Prag Black Panthers gewinnen nach einem 20:14-Thriller im Austrian Bowl gegen die Vienna Vikings erstmals den Austrian Bowl

Der Austrian Bowl XXXIX war ein Thriller bis zur letzten Sekunde. Am Ende holen die Prag Black Panthers in ihrem ersten Finale auch den ersten AFL-Titel der Vereinsgeschichte mit einem 20:14-Sieg gegen den Rekordmeister, die Vienna Vikings. Ausschlaggebend war eine überragende erste Halbzeit der Tschechischen Import-Spieler Jalen Dennis und Drequan Harris. Zuvor hat sich das Damen-Team der Tirol Raiders am Final-Tag den Titel im Ladies Bowl gegen die Salzburg Ducks gesichert.

Die Finaldebütanten aus Tschechien eröffneten den 39. Austrian Bowl mit einem Überraschungsversuch. Doch der Onside Kick ging nach direkt an die Vikings. Nach einem tiefen Pass und einem gestoppten Lauf war es aber die starke Prager Defense, die erstmals mit einer Interception aufzeigte. Doch auch der erste Ballbesitz der Prager Offensivreihe rund um Export-Quarterback Drequan Harris konnte von der Vikings-Abwehr schnell gestoppt werden.

© GEPA ×

Doch die Freude der Wiener über die Balleroberung wehrte nur kurz. Liga-MvP Hrouda war gleich den ersten Ball in die Arme des besten Verteidigers der Liga, Jalen Dennis. Diesmal folgte die Strafe auf den Fuß. Harris führte seine Offensivreihe durch die Hälfte der Wiener und brachte die Tschechen mit einem selsbt erlaufenen Touchdown in Führung.

Horror-Halbzeit für Vikings

Nun zeigte auch die Vikings-Offense, was sie zur besten Einheit der abgelaufenen Saison gemacht hat. In der ERGO-Arena in WIener Neustadt brandete auch erstmals Jubel auf, als Florian Wegan den Ball in die Endzone brachte. Doch der Touchdown wurde wegen einem Foul aberkannt. Nach einem Sack an Hrouda wurden erstmals die Seiten gewechselt.

Nach einem tiefen Punt der Vikings mussten die Panthers den nächsten Drive knapp vor ihrer Endzone beginnen. Drei mal verpassten die Vikings einen Safety hauchdünn. Am Ende mussten die Tschechen aber den Ball wieder abgeben. Doch auch den nächsten Ballbesitz konnten die Vikings nicht für Punkte nutzen. Nach einer weiteren bitteren Strafe nach einem großen Raumgewinn, warf Hrouda bereits siene dritte Interception des Tages. Erneut wurde der Ball von Dennis abgefangen. Und die Panthers nutzten das dritte Turnover erneut aus. Abermals war es Harris, der mit einem weiten Lauf und der anschließenden Two-Point-Conversion auf 14:0 stellte.

© GEPA ×

Mit dem Selbstvertrauen, dass scheinbar alles funktioniert, wurden die Panthers mutiger und am Ende war es wieder Harris, der dem Spiel seinen Stempel mit dem dritten Touchdown aufdrückte. Doch die Horror-Halbzeit von Hrouda und den Vikings war noch nicht zu Ende. Denn der sonst überragende Spielmacher warf seine vierte Interception, die dritte die Dennis abfangen konnte. Dieses Mal konnten die Panthers den Fehler nicht bestrafen. Fer Field-Goal-Versuch landete am Pfosten, mit 20:0 aus Sicht der Tschechen ging es in die Pause.

Vikings ändern Taktik

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste endete. Panthers-Quarterback Harris spielte befreit auf und ließ die Vikings-Abwehr immer mehr verzweifeln. Nachdem die Kicking Unit der Tschechen aber überhaupt nicht funktionierte, musste der vierte Versuch in Field-Goal-Nähe ausgespielt werden. Harris brachte den Ball nicht an und so konnte die VIkings-Defense einen ganz wichtigen Stop feiern und der Offense die nächste Möglichkeit geben endlich zu punkten.

Der österreichische Staatsmeister hat in der Pause seine Taktik umgestellt und versuchte es über das Laufspiel. Bei einem kritischen vierten Versuch war es ausgerechnet Hrouda, der mit einem Lauf über 10 Yards den Drive am Leben halten konnte. Wie wichtig der Einsatz war, zeigte sich zwei Spielzüge später, als Running Back Florian Wegan die ersten Punkte aus Sicht der WIkinger erlaufen konnte und auf 7:21 stellt.

Der Punkt verwandelte auch das nahezu ausverkaufte Stadion mit über 3.000 Fans auf der Tribüne in einen Hexenkessel. Die Vikings-Spieler an der Seiten heizten die Stimmung zusätzlich an. Die Panthers waren sichtlich beeindruckt, mussten den Ball per Punt sofort wieder zurückgeben. So ging es dann mit 7:20 in das Schlussviertel.

Vikings verkürzen - Thriller in Neustadt

Die Wiener spielten jetzt groß auf. Wide Receiver Nils Keimel brachte einen Pass nach einem Trick-Play an den Mann. Das Laufspiel funktionierte immer besser, doch erneut mussten die Vikings an der 35-Yard-Linie der Prager den vierten Versuch ausspielen. Hrouda bewies Nerven aus Stahl, behielt den Ball lange und brachte seinen Pass an zu Maurice Wappl an zu einem neuen First Down. Die Wiener kämpften sich bis an die Goal Line, mussten erneut über den vierten Versuch gehen. Erneut entschied sich der Coaching Staff gegen ein FIeld Goal und wurde belohnt. Kevin Wojta lief mit dem Ball in die Endzone und verkürzte auf 14:20.

7 Minuten waren noch auf der Uhr, jetzt waren die Panthers gefordert. Die Panthers versuchten immer wieder über ihren mobilen Spielmacher aus den USA Zeit von der Uhr zu nehmen. Doch die VIkings-Abwehr hatte sich mittlerweile auf Harris eingestellt. Mit 4:04 Minuten auf der Uhr geschah dann das an diesem Tag unglaubliche. Harris unterlief tatsächlich ein Fehler. Er warf eine Interception! Die Vikings hatten nun das große Comeback in der eignene Hand.

Diesmal konnte auch eine Strafe nach einem Hrouda-Traumpass die Violetten nicht aufhalten. Hrouda fand Kimmel, dann ging er selbst. Das Spiel näherte sich dem Showdown. Wieder musste Hrouda bei einem vierten Versuch, tief in der eigenen Hälfte, selbst gehen, wieder schaffte er es den Spielzug ab Leben zu halten.

Entscheidung in letzter Sekunde

Das Spiel war in der Two-Minute-Warning. Nun blühte Hrouda richtig auf. Leonhard Foidl machte nach einem Catch noch jede Menge Raumgewinn. Der nächste Pass ging wieder ins leere, die Vikings mussten nach einer Holding-Strafe noch weiter zurück. 1:07 Minuten noch auf der Uhr, 38 Yards bis zum Titel.

Beim nächsten Versuch muss Hrouda selber gehen. 34 Sekunden vor Schluss war die Endzone zum Greifen nah. Nach dem nächsten Snap setzten die VIkings wieder auf einen Lauf, doch der wurde gestoppt. 27 Sekunden vor Schluss mussten die Vikings erneut über den vierten Versuch gehen.

Nach einem kurzen Pass wurde wieder das First Down geschafft. 18 Sekunden blieben den Vikings noch für 16 Yards. Der nächste Hrouda-Pass landete direkt vor der Goal Line. 10 Sekunden vor Schluss nahm Hrouda den Ball in die Hand und versuchte den entscheidenden Touchdown zu schaffen. Doch er kam nicht über die Linie und die Zeit lief ab, wodurch die Prag Black Panthers erstmals den Austrian Bowl Titel fixieren.