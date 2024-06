3 Siegesserien gerissen: Bitteres Wochenende für Vienna Vikings

Am 8. Juni stand für die Vienna Vikings ein vielversprechender Tag an - am Ende war das Ergebnis allerdings ernüchternd.

Das ungeschlagene AFL-Team hatte ein Spiel gegen die Graz Giants zu bewältigen, in der Division 2 musste man sich gegen die Ebenfurth Mustangs beweisen und die Vikings Ladies wollten gegen die Tirol Raiders ihre jahrelange Siegessträhne aufrechterhalten. Vienna Vikings in ELF mit Zittersieg

Wiener Quarterback zieht es in die USA Anpfiff für alle drei Teams fand um 15 Uhr statt. Das AFL-Team der Wikinger, besuchten die Grazer in ihrer Heimat und geriet schon zu Beginn des Spiels aus dem Gleichgewicht durch einen abgefangenne Pass der Wiener, die zu einem Touchdown führte. Jedoch hatte Quaterback Nico Hrouda mit seiner Offense die Fans der Vikings nicht lange warten lassen und legte einen 30 Yard-Lauf in die Endzone der Grazer hin. Der anschließende Extra-Punkt wurde geblockt. somit blieb der ersehnte Ausgleich allerdings aus. Nachdem die Seiten zum ersten Mal gewechselt wurden, brachte die starke Defense der Wiener ihre Mitspieler schnell wieder in Ballbesitz. Wide Receiver Fabian Eder verschaffte den Mannen in Violett weitere Punkte und sorgte somit für deren Führung. Bevor die erste Halbzeit zu Ende ging, legten die Grazer noch mit einem Touchdown nach und haben die Vienna Vikings mit 14:13 zurückgelassen. Die letzten 2 Viertel waren gezeichnet von schnell abgewehrten Angriffsserien beider Seiten und der Spiel- entscheidenden Interception der Graz Giants. Nach diesem Ereignis hatte das Team aus Graz die Möglichkeit abzuknien und damit den Hauptstädtern die erste Saisonniederlage zugefügt. Wachablöse nach 11 Jahren Zeitgleich mit dem spannenden Spiel der Vikings in Graz begrüßten die Damen des Vereins die Tirol Raiders zum ewigen Kult-Duell in Wien. Dieses Spiel läutete die Saison der Wiener Frauen ein und war ein erster Maßstab für das neue Team. Nachdem im letzten Jahr einige Schlüsselspielerinnen den Verein verlassen hatten, blieben den Damen nur wenige Monate um Neuzugänge auf das Spiel vorzubereiten. Headcoach Cameron Frickey betonte, dass er mit seinem Team zunächst die Basics lernen möchte, es sei wichtig alle Spielerinnen auf den gleichen Stand zu bringen. Bereits im Ersten Viertel des Spiels war klar, dass dies kein leichtes werden würde. Die Raiders schafften es, in der ersten Halbzeit, jeden Versuch der Vikings einen Touchdown zu erzielen zunichte zu machen. Auch die Zweite Halbzeit gestaltete sich schwer für die Wiener-Mädels. Inzwischen lag der Punktestand bei 32:0 für die Raiders. In der letzten Hälfte machten die Raiders den Sack zu und fuhren mit einem 46:0 Sieg zurück in ihre Heimat. Trotz der deutlichen Niederlage blieb Cameron Frickey positiv " Wir haben nicht verloren heute. Wir haben gelernt". In zwei Wochen steht das nächste Heimspiel der Vienna Vikings Ladies an, Coach Frickey glaubt an seine Spielerinnen und einen möglichen Sieg gegen die nächsten Gäste aus Salzburg. Für den heimischen Serienmeister (20 Titel in Folge) war es die erste Niederlage seit elf (!) Jahren, aber wenn alles nach Plan läuft, sieht man sich heuer noch zwei Mal um Revanche nehmen zu können. Bitterer Niederlagen-Hattrick Auch das Division-2-Team der Vikings blieb vergangenen Samstag nicht unbeschäftigt. Aufgrund des Wetters wurde das Spiel gegen die Ebenfurth Mustangs, welches um 15 Uhr stattfinden sollte auf 17 Uhr verschoben. Das erste Viertel wurde eröffnet mit einem Fieldgoal der Mustangs, welches ihnen zu 3 Punkten verhalf. Die Vienna Vikings antworteten mit einem Touchdown und gingen somit kurzzeitig in Führung. Durch einen weiteren Touchdown und einem Pick-Six bauten die Mustangs einen Punkteunterschied von 10 Punkten zu ihren Gegnern auf. Im weiteren Spielverlauf Punkteten die Vikings ein letztes mal und erzeugten einen Spielstand von 14:17. Trotz mehrerer Interceptions auf Seiten der Vikings blieb dieser Spielstand bis zum Ende des Spieles bestehen. Somit endete auch das 3. Spiel der Wikinger 3er-Serie zugunsten der Gegner. Einziges Trostpflaster: Das ELF-Team der Wikinger konnte gegen Wroclaw Panthers einen Zittersieg feiern und die Ehre des heimischen Rekordmeisters retten.