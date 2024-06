Danube Dragons wollen in der Schweiz zum Titel stürmen

Am Samstag (19 Uhr) ist es soweit: Der österreichische Meister, die Danube Dragons treffen im Finale der CEFL (Central European Football League) auf den aktuellen Titelträger der Schweiz, die Calanda Broncos.

Gestern früh starteten die Drachen mit dem Bus zur Titel-Mission. Nach einer Nacht in Feldkirch, geht es heute früh weiter in die Schweiz. Für die Dragons ist es das erste Endspiel auf internationaler Ebene.

„Für alle Spieler, aber auch für die gesamte Organisation der Danube Dragons ist dieses Finale ein ganz besonderes Erlebnis“, freut sich Präsident Uras Aslan auf das Highlight im ausverkauften Stadion in Chur. Head Coach Fred Armstrong meint vorsichtig: „Es ist die Möglichkeit eine Meisterschaft zu gewinnen, das haben wir uns als Verein erarbeitet. Calanda ist aber ein starker Gegner.

© GEPA ×

Besonderes Spiel für Dragons-Star Lessow

Ein Spieler freut sich ganz besonders auf den Showdown: Linebacker Thiago Lessow. Zwei Wochen vor seinem 23. Geburtstag geht es für den Deutschen in seine zweite Heimat. Seine Mutter ist Schweizerin und lebt derzeit auch in Lausanne. Noch dazu versuchten die Broncos vor der Saison den Defensiv-Hünen unter Vertrag zu nehmen. Er entschied sich aber für einen Wechsel von den Hamburg Sea Devils nach Wien. „Ich liebe es in Wien und bin froh, dass ich mich für die Dragons entschieden habe“, so der 187-Zentimeter-Koloss im Gespräch mit oe24.

© Alexander Forst ×

Lessow hat trotz seiner jungen Jahre bereits Endspiel-Erfahrung sammeln können. Mit Hamburg stand er zwei Mal im Finale der ELF (European League of Football), musste sich aber beide Male geschlagen geben. „Es ist jetzt endlich an der Zeit einen Titel zu holen“, ist Lessow bereit alles für den Sieg zu geben. (led)