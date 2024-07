So heiß war das Football-Derby noch nie!

Sonntag (17 Uhr, ORF Sport +) kämpfen Dragons und Vikings um Finaleinzug.

Showdown in der österreichischen Football-Liga. Im Halbfinale kommt es am Sonntag zum vorweg genommenen Finale. Titelverteidiger Danube Dragons gastiert nach einer durchwachsenen Saison in der ausverkauften Ravelin-Straße bei den Vienna Vikings. Es ist zugleich auch die Neuauflage der letzten beiden Austrian Bowls.

+++ Die neue oe24-App HIER zum downloaden +++

„Manche meinten die Dragons sind im Panik-Modus. Nein, die Dragons sind im Sieger-Modus“, kündigte Dragons-Headcoach Fred Armstrong bereits im Mai an, als man sich gegen die Prag Black Panthers durchgesetzt hatte. Auch das Rückspiel gegen die Tschechen konnten die Wiener für sich entscheiden, allerdings wurde das Ergebnis nach einem fragwürdigen Einspruch anulliert.

Die Folge: Die Panthers müssen im ersten Halbfinale am Samstag (16.30 Uhr) zu den Graz Giants. Und die Dragons machen sich das zweite Final-Ticket gegen den Stadtrivalen aus, der heuer nur eine Niederlage kassierte.

Wiener Derby-Hit wird Thriller bis zum Schluss

Beide Teams sind also nicht nur wegen der zu erwartenden Temperaturen über 30 Grad heiß auf den Showdown um den Austrian Bowl. Armstrong: „Obwohl bei uns acht Starter verletzungsbedingt ausfallen, stehen unsere Dragons für das nächste Spiel höchst motiviert bereit.“

Die bisherigen zwei Saisonduelle waren Thriller bis zum Schluss. Jeweils konnten die Vikings das Spiel in der letzten Minute für sich entscheiden. Headcoach Benjamin Sobotka: „Wir haben intensiv die beiden Partien gegen die Dragons analysiert und unsere Verbesserungen installiert.“ Auch sein Jungstar Max Grünsteidl warnt: „Es waren zwei Spiele, die auch anders hätten ausgehen können. Am Ende zählt es aber nichts, wenn wir das entscheidende Spiel nicht gewinnen können.“