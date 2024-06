Wiener Klubs beenden Saison mit Kantersiegen

Am letzten Spieltag des AFL-Grunddurchgangs setzten sich die Wiener Spitzenklubs in eindrucksvoller Manier durch.

Bevor sich die AFL in die WM-Pause verabschiedet, stand noch der letzte Spieltag am Programm. Vor allem Die Vienna Vikings und die Danube Dragons sorgten zum Abschluss mit hohen Siegen gegen Mödling und in Telfs für ein Ausrufezeichen vor den Play-offs.

Die Vikings setzten sich vor den heimischen Fans gegen die Rangers mit 63:7 durch und zementierten damit Platz 1 in der Abschlusstabelle des Grunddurchganges. Die Wikinger dominieren von Beginn an das Spiel. Nach einem Turnover on Downs sorgt Florian Wegan früh für die Wiener Führung. In dieser Tonart ging es weiter. Ein Touchdown von Fabian Eder und ein weiterer Lauf in die Endzone von Wegan stellen noch vor dem Ende des ersten Viertels auf 21:0.

© Andreas Bis ×

Zwischenzeitlich konnten die Niederösterreicher zwar verkürzen, doch spätestens nach dem dritten Wegan-Touchdown war das Spiel vor der Pause entschieden. Pfeiffer und Chepyzhov sorgten für den 42:7 Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel kommt auch der erste große Auftritt von US-Import Cameron Colangelo, der seinen ersten Touchdown in Violett fangen kann. Ali Momen sorgt zum Abschluss für den 63:7-Endstand. "“Wir haben genau das gemacht, was wir vorhatten.Wir wollten soliden Vikings-Football zeigen! Unsere Junioren wurden geschont, da sie morgen zur WM nach Kanada fliegen und dort erfolgreich sein werden", meinte Headcoach Benjamin Sobotka nach dem Spiel.

Dragons überlegen gegen Patriots

Weit im Westen musste der amtierende Meister aus Wien, die Danube Dragons, antreten. Für den Titelverteidiger war die Reise nach Tirol dennoch eine Reise wert. Obwohl viele Spieler für das CEFL-Finale nächste Woche gegen die Calanda Broncos geschont wurden, gab es einen überlegenen 49:6-Sieg. So konnte der junge Lukas Schramm erstmals als Starting-Quarterback im grünen Trikot das Team aufs Feld führen. Obwohl die Hausherren mutig begannen, waren es die Drachen mit dem ersten Big Play. D-Liner Destiniy Idiahi brachte sein Team mit dem fünften Sack der Saison auf Kurs.

Ein Endzonen-Lauf von Matthias Löcker brachte die Hauptstädter früh in Führung. In weiterer Folge erzielte der Running Back auch Touchdown Nummer zwei und drei des Spiels, während die Defense hinten dicht hielt. Einzig ein Pick Six der Patriots-Defense brachte Punkte für die Tiroler. Die Antwort von Spielmacher Schramm folgte nach der pause, als er den Ball selbst in die Endzone brachte. Zum Endstand von 49:6 durfte Zukunftshoffnung Valentin Mörk erstmals in der AFL jubeln. Headcoach Fred Armstrong: „Wir freuen uns, mit dem heutigen Sieg gegen Telfs in den Playoffs zu sein. Unser Team hat heute ein hohes Niveau gezeigt!“

Die Dragons werden damit im Play-off auswärts auf die Graz Giants treffen, die sich im Hit gegen die Prague Black Panthers 24:13 durchsetzen konnten. Die Sensation des Spieltages geschah in Salzburg: Die Ducks konnten sich gegen die Raiders Tirol mit 30:14 klar durchsetzen.