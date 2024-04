American Football: Austrian Bowl XXXIX am 28. Juli in Wiener Neustadt

Nun steht das Datum für das Finale fest

Das Meisterschaftsfinale der Austrian Football League (AFL) findet am 28. Juli (17.00 Uhr) erstmals in Wr. Neustadt statt. Das teilte der Verband AFBÖ am Mittwoch mit. Ursprünglich sollte die Austrian Bowl XXXIX am 27. Juli in Szene gehen, an diesem Tag spielen aber die Vienna Vikings am selben Schauplatz in der European League (ELF) gegen die Prag Lions. Laut AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl erwartet damit dort die Fans "ein spannendes Wochenende voll mit Football".