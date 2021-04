Der Spanier Canizares und der Deutsche Kaymer führen die Rangliste an - Schwab verkürzte seinen Rückstand auf fünf Schläge.

Matthias Schwab war einer der Gewinner am dritten Tag der Austrian Golf Open in Atzenbrugg. Der Steirer spielte am Samstag eine 66er-Runde (6 unter Par) und verbesserte sich bei dem Turnier der European Tour (1 Mio. Euro) mit insgesamt vier Schlägen unter Par von der 47. an die neunte Stelle. Seinen Rückstand auf die Spitze reduzierte der 26-Jährige von neun auf fünf Schläge. Der Spanier Alejandro Canizares und der Deutsche Martin Kaymer führen mit je neun unter Par.