Auto fährt in Rad-Trainingsgruppe – mehrere Verletzte

Palma de Mallorca. Bei einem schweren Unfall auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind sechs Mitglieder aus der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft von einem Auto angefahren und zum Teil schwer verletzt worden. Wie der deutsche Radsport-Verband German Cycling mitteilte, wurden die Sportler zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht bei keinem Athleten, es habe aber zahlreiche Frakturen gegeben.

Un cotxe atropella un pilot de ciclistes al camí de Can Capó, a Palma. Hi ha 7 ferits, i almanco 2 d'ells en estat greu.



El conductor del cotxe ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia.



Unter den Verunglückten befinden sich der frühere U23-Europameister Tobias Buck-Gramcko sowie die beiden WM-Dritten Benjamin Boos und Bruno Kessler. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag in der Nähe des Flughafens Palma de Mallorca. Laut Verbandsangaben hat ein Autofahrer die Gruppe übersehen und ist frontal in sie reingefahren.