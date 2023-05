Beach-Volleyball-Drama: Plesiutschnig fällt mit Achillessehnenriss lange aus

Die Beach-Volleyballerin Lena Plesiutschnig fällt mit einer schweren Fußverletzung lange aus.

Die Steirerin erlitt am Wochenende beim Turnier in Neusiedl einen Achillessehnenriss und wurde bereits operiert. Die 29-Jährige und ihre Partnerin Katharina Schützenhöfer sind seit einigen Jahren des beste ÖVV-Frauenteam. Die Verletzung ist für das Duo nicht nur bezüglich der EM im August in Wien, sondern auch für die laufende Olympia-Qualifikation ein herber Rückschlag.

Für die Heim-EM wird es sich definitiv nicht ausgehen, Paris 2024 hat Plesiutschnig aber noch nicht abgeschrieben. "Der Olympia-Traum ist auf keinen Fall geplatzt. Deswegen legen wir alles darauf aus, heuer wieder gemeinsam am Sand zu stehen." Deswegen soll es Schützenhöfer bis zur Genesung ihrer Teamkollegin nicht an Spielpraxis fehlen. Mit wem genau sie in den kommenden Monaten aufschlägt und bei welchen Turnieren sie spielt, entscheidet sich bis Montag.