bet-at-home sponsert Vierschanzentournee

Online-Sportwetten-Anbieter bet-at-home wird ab der Saison 2020/21 zum fünften Mal Sponsor des prestigeträchtigen Skisprung-Events.

Gute Nachrichten für die Vierschanzentournee, die Skispringer und die zahlreichen Skisprungfans! Online-Sportwetten-Anbieter bet-at-home wird ab der Saison 2020/21 zum fünften Mal Sponsor des prestigeträchtigen Skisprung-Events. Die Skisprung-Serie wird ab dem 28. Dezember 2020 in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und bis zum Dreikönigsspringen am 6.1.2021 in Bischofshofen ausgetragen.

Die Vereinbarung für das prestigeträchtige Top-Event im Wintersport, welche von Infront, einem Wanda Sports Group Unternehmen und exklusiver Marketingpartner der Vierschanzentournee vermittelt wurde, erstreckt sich über vier Jahre und bietet umfassende Werbepräsenz an allen vier Austragungsorten.

"Wir definieren Partnerschaft im Sponsoring als langfristige Zusammenarbeit und freuen uns deshalb umso mehr, für vier Jahre als Presenting Sponsor der Vierschanzentournee an den Schanzentisch zurückzukehren", erklärt Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. "Die TV-Reichweite dieses konkurrenzlosen Highlights im Wintersport von über 80 Millionen Zusehern trägt neben unseren langjährigen Partnerschaften im europäischen Spitzensport zur weiteren Stärkung der Markenbekanntheit von bet-at-home in unseren Kernmärkten bei", so Aigner weiter.

Vierschanzentournee als Wintersport-Highlight

Michael Witta, Vice President Marketing Sales: "Die Vierschanzentournee ist mit über 80 Millionen Fernsehzuschauern eines der Wintersport-Highlights zum Jahreswechsel. Die Beliebtheit der Skisprung-Serie macht sie zu einer idealen Plattform für Sponsoren. Wir freuen uns, bet-at-home erneut für vier Jahre als Presenting Sponsor begrüßen zu dürfen und schauen der vielversprechenden Partnerschaft mit Freude entgegen."

Neben einzelnen Engagements im Wintersport der letzten Jahre ist bet-at-home aktuell als Titelsponsor der bet-at-home Basketball Superliga und der bet-at-home Ice Hockey League, sowie als Premium Partner in der deutschen und österreichischen Bundesliga bei FC Schalke 04, FC Red Bull Salzburg und FK Austria Wien aktiv.