van veen
© getty

Historisch

Darts-Sensation! Van Veen (23) wird jüngster Europameister

27.10.25, 08:52 | Aktualisiert: 27.10.25, 10:50
Teilen

Gian van Veen hat sich zum jüngsten Europameister der Darts-Geschichte gekrönt. Der 23-jährige Niederländer besiegte im Finale Luke Humphries mit 11:10 - trotz einer verletzten Wurfhand. Ein historischer Triumph für das Talent.

Gian van Veen hat sich in Dortmund zum jüngsten Europameister der Darts-Geschichte gekrönt. Der 23-jährige Niederländer besiegte im Finale den Engländer Luke Humphries auf dramatische Weise mit 11:10. Besonders bemerkenswert: Van Veen hatte sich im Halbfinale gegen Landsmann Michael van Gerwen an einem seiner scharfen Pfeile geschnitten und kämpfte mit einer verletzten Wurfhand.

Historischer Triumph trotz Handverletzung

Nur wenige Stunden nach der Verletzung feierte der Youngster den größten Erfolg seiner Karriere. "Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist unglaublich, meinen ersten großen Titel in Deutschland zu gewinnen. Was für eine Nacht", sagte der überglückliche Van Veen. Der Sieg brachte ihm 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro) Preisgeld ein.

Aufstieg in der Weltrangliste

Durch den Triumph verbesserte sich Van Veen in der Weltrangliste um acht Plätze und ist knapp zwei Monate vor der Weltmeisterschaft auf Rang sieben angekommen. Für Humphries war die Niederlage hingegen eine herbe Enttäuschung - der Engländer zeigte sich "am Boden zerstört" nach dem verpassten Titel.

