Darts-WM-Showdown: Teenie kämpft gegen drei Ex-Weltmeister

Ein Teenager gegen den Rest der Welt: Bei der Darts-WM in London will sich Wunderkind Luke Littler im Geschichtsbuch seiner Sportart verewigen und mit 17 Jahren zum jüngsten Titelträger im Alexandra Palace werden.

Der Engländer geht als klarer Favorit in die finalen drei Tage des Turniers. Am Neujahrstag stehen die vier Viertelfinalspiele auf dem Programm. Ex-Weltmeister Gerwyn Price (2021) und Chris Dobey machen am Nachmittag (13.30 Uhr/live auf DAZN & Sport1) vor 3.500 Zuschauern den Anfang.

Prime-Time für Littler

Direkt im Anschluss (15.00 Uhr) tritt der dreifache Ex-Weltmeister Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019) gegen Callan Rydz an. Den Abend bestreiten um 20.00 Uhr zunächst Peter Wright, der 2020 und 2022 Weltmeister wurde, und Stephen Bunting, bevor Topfavorit Littler (21.30 Uhr/live jeweils auf DAZN & Sport1) auf Nathan Aspinall trifft. Am 3. Jänner werden die Sid-Waddell-Trophy und ein Siegerscheck von 500.000 Pfund (rund 600.000 Euro) vergeben.

Vom Glanz und der Lockerheit des Vorjahres ist bei Senkrechtstarter Littler bei dieser WM noch nicht viel zu sehen gewesen. Die Siege gegen seine Landsleute (3:1 gegen Ryan Meikle, 4:1 gegen Ian White, 4:3 gegen Ryan Joyce) waren teilweise sehr mühevoll. Littler scheint den gewaltigen medialen Druck zu spüren. Er gilt nach einem exzellenten Jahr aber trotzdem als der Mann, den es nach dem Aus von Titelverteidiger Luke Humphries zu schlagen gilt.