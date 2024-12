Doping-Drama & Geschlechterdebatte - Darts-WM feiert Auftakt

Vom 15. Dezember bis zum 3. Jänner kämpfen 96 Darts-Profis in London um den WM-Titel.

Es geht wieder los im Londoner Alexandra Palace! Am Sonntag, den 15. Dezember (20 Uhr, live DAZN), startet für 96 Profis aus 28 Ländern der Kampf um den Darts-WM-Titel. Für Österreich steht dabei Mensur Suljovic am Start. Indes gelten Titelverteidiger Luke Humphries sowie Landsmann und Wunderkind Luke Littler als Top-Favoriten, sich die Siegesprämie von rund 600.000 Euro zu sichern. Doch schon bevor es im "Ally Pally" überhaupt losgegangen ist, gab es Pfeilwerfer, die ordentlich für Schlagzeilen sorgten.

Taylor wegen Dopings gesperrt

Da wäre beispielsweise England-Star, Dominic Taylor, der zuletzt für großen Wirbel gesorgt hatte. Der 26-Jährige erhielt Ende November vom Disziplinarausschuss im Dartsport (DRA) eine Sperre wegen Dopings - eine Teilnahme am Mega-Event bleibt ihm damit verwehrt. Welche verbotene Substanz der Brite zu sich genommen hat, ist nicht bekannt.

Neben dem Doping-Drama erhielt auch die Geschlechterdebatte rund um Noa-Lynn van Leuven große Aufmerksamkeit. Die Niederländerin ist die erste Transfrau, die sich für eine Darts-WM qualifiziert hat. Dabei darf van Leuven sich allerdings nicht ausschließlich über Unterstützung freuen, erhielt in den vergangenen Monaten sogar Droh-Nachrichten. Die 28-Jährige ist eine von zwei Frauen, die sich ein Ticket für das Turnier sichern konnte. Neben ihr zieht auch Engländerin Fallon Sherrock in den Titelkampf.

Sonntagabend geht es los

In der ersten Runde (15. bis 21. Dezember) geht es für 32 internationale Qualifikanten sowie 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit los. In Runde zwei (15. bis 23. Dezember) steigen dann auch die Top 32 der Weltrangliste ein. Los geht es mit den ersten Partien am Sonntag (ab 20 Uhr, live DAZN). Dabei trifft Titelverteidiger Humphries auf den Sieger der Partie zwischen Thibault Tricole und Joe Comito. Für Österreich-Starter Suljovic geht es am Donnerstag (ab 20 Uhr, live DAZN) mit dem Duell gegen Matt Campbell los.