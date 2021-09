Ex-Rad-Star Sörensen bei Unfall getötet

Der 37-Jährige hätte die Rad-WM für das dänische Fernsehen kommentieren sollen

Der frühere dänische Radprofi Chris Anker Sörensen ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Internationale Radsportunion (ICU) mitteilte, starb der 37-Jährige bei einem Zusammenstoß seines Fahrrades mit einem Fahrzeug in Belgien. Sörensen hätte für das dänische Fernsehen die Rad-WM in Flandern kommentieren sollen.

"Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres guten Kollegen Chris erfahren", sagte ein Sportmoderator des dänischen Senders TV2. Sörensen hatte seine Profi-Karriere im Jahr 2018 beendet. Im Jahr 2015 war er dänischer Meister gewesen. 2010 hatte er eine Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Seine Kletterqualitäten zeigte er auch bei der Österreich Rundfahrt, wo er im Jahr 2008 die traditionelle Bergetappe auf das Kitzbüheler Horn gewann.