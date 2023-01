Der britische Langstreckenlaufstar Mo Farah geht im April in seinem Abschiedsjahr ein viertes und letztes Mal beim London-Marathon an den Start.

Das kündigte der bald 40-jährige Vierfach-Bahnolympiasieger am Dienstag an. Im Vorjahr hatte Farah auf den Start in London verletzungsbedingt verzichten müssen. Sein dort bestes Ergebnis ist ein dritter Rang von 2018. Seine Marathonbestzeit von 2:05:11 Stunden datiert aus demselben Jahr, aufgestellt beim Sieg in Chicago.