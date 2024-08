Flag- Football Herren greifen im WM -Finale nach Gold

WM-Finale für Österreich. Während sich die Damen bei der Flag-Football-WM gegen die USA im Halbfinale geschlagen geben mussten (24:41) und nun einen Bronze-Kampf vor sich haben, stürmten die Herren vor bis in das Finale.

Nachdem Österreich an Tag 1 der WM seine Spiele noch klar dominiert hat, mit 49:12 gegen die Ukraine und 40:14 gegen Polen bei den Herren und 48:26 gegen die Schweiz und 55:13 gegen Neuseeland bei den Damen, fielen die Duelle an Match-Tag 2 und 3 deutlich enger aus. Mit einem Sensationellen 1-Punkte-Sieg (29:28) setzten sich die Damen gegen Vizeeuropameister Spanien durch und fixierten somit den Gruppensieg inklusive Achtelfinal-Einzug. Den Herren gelang selbiges nur wenige Stunden zuvor gegen die Schweiz (24:12).

Nach einem erfolgreichen Viertelfinal- Einzug ist auch beiden Teams ein Lupenreiner Aufstieg in das Halbfinale gelungen. Den letzten Stopp vor dem großen WM-Finale haben die rot-weiß-roten Herren vor wenigen Augenblicken hinter sich gebracht. Mit 36:32 haben sie es geschafft sich gegen das Flag-Urgestein Mexico durchzusetzten, somit stehen sie im WM-Finale.

Für die Damen platzt der Final-Traum

Um 17 Uhr gingen auch die Damen in ihrer Halb-Final-Partie an den Start. Mit ihren Gegner, den USA, hatten sie die bisher größte Herausforderung vor sich. Das Team rund um Quarterback Saskia Stribny hat alles gegeben um sich den Traum vom Finale zu erfüllen. Leider machten es ein paar überworfene Pässe, ein abgefangener Pass und unheimlich viel Druck der USA auf den Quarterback, den Österreicherinnen unmöglich den Punkte- Rückstand aufzuholen. Die Athletinnen mussten nach einem harten Kampf mit 24:41 als Verliererinnen den Platz verlassen. Dennoch ist allein der Einzug in das Weltmeisterschafts Halbfinale ist ein unglaublicher Erfolg für Österreich und morgen geht es für sie mit dem Kampf um Bronze weiter.

Während die Damen ihren Final Platz an die USA überlassen mussten, bekommen morgen die Flag-Herren die Chance den Sack zuzumachen und die USA auf die Silber Medaille zu verweisen.