Frauen-Nationalteam siegt im Quali-Test

Unsere Volleyball-Ladies siegt beim letzten Test vor der EM-Qualifikation gegen Slowenien 3:2.

Das österreichische Volleyball-Frauennationalteam hat am Dienstag in Steinbrunn ein Testmatch gegen Slowenien 3:2 (20,21,-17,-22,15) gewonnen. Topscorerinnen der ÖVV-Auswahl waren Anamarija Galic und Ursula Ehrhart mit je zwölf Punkten. Die Partie diente dem Team von Cheftrainer Jan de Brandt als Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsturnier vom 7. bis 9. Mai in Larissa gegen Gastgeber Griechenland, Spanien und Norwegen. Davor stehen am Wochenende in Maribor noch zwei Testmatches gegen Norwegen auf dem Programm.