Gegen Frau verloren: Darts-Star wird bedroht

Darts-Lady Fallon Sherrock entzückt derzeit alle Darts-Fans. Beim Grand Slam of Darts setzte sie sich gegen Gabriel Clemens durch und stieg auf. Der Deutsche wird seitdem bedroht.

Die furios aufspielende Fallon Sherrock zeigt, was sie drauf hat! Im Gruppenspiel beim Grand Slam of Darts besiegte sie den Deutschen Gabriel Clemens mit 5:3 - holte einen 1:3-Rückstand auf. Mit dem Sieg schaffte sie den Aufstieg ins Achtelfinale.

Für "Gaga" Clemens war Schluss, er musste heim reisen. "Ich kann nicht mehr machen als den Hut vor Fallon Sherrock zu ziehen und zu gratulieren. 141 und 170 unter Druck zu checken - einfach Chapeau", zollte der Deutsche seiner Gegnerin Anerkennung.

Üble Nachrichten

Weiters enthüllte er, dass er nach seiner Niederlage bedroht worden sei. "Und an die tollen Hater, Wettsüchtigen und so weiter: Manchmal wäre es besser, man würde mal nachdenken, bevor man manche Sachen schreibt oder einfach mal darüber nachdenken, wie man sich selbst fühlen würde, wenn man bedroht wird oder dir und deiner Familie schlimme Dinge gewünscht werden", gab der 38-Jährige einen Einblick in üble Nachrichten, die der deutsche Darts-Star wohl erhalten hatte.

Suljovic heiß auf Revanche

Sherrock jagt jetzt die nächste Sensation. Im Achtelfinale trifft sie am Donnerstagabend auf Österreichs Star Mensur Suljovic. Der Wiener hat die Chance zur Revanche nach dem WM-Aus 2019.