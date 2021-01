Golf-Star Schwab fasziniert mit Jonglier-Video

Golf-Star Matthias Schwab sorgt mit einem beeindruckenden Video zum Jahresbeginn für Aufsehen.

Was für ein Ballgefühl! Österreichs Golf-Star Matthias Schwab läutet das noch sehr junge Jahr 2021 mit einem Jonglier-Video in der "Winteredition" ein. Dabei beeindruckt er durch all sein Können mit dem Schläger. Der 26-Jährige tauscht das Green gegen die traumhafte Schneelandschaft rund um den Dachstein aus und macht eine Ski-Tour der besonderen Art. Die Skier angeschnallt, schon jongliert der gebürtige Steirer den Golfball mit dem Schläger den Hang hinauf.

Schritt für Schritt bergaufwärts bringt Schwab den Balanc-Aakt über die Bühne bis er schließlich sein Ziel erreicht. Vor einer Alpen-Traumkulisse beendet der Golf-Profi sein Kunststück, indem er den Ball in die Weiten des Dachsteins bugsiert. Was für ein Ausnahmekünstler!

In seinem Facebook-Post samt dem beeindruckenden Video wünscht er seinen Fans "ein frohes neues Jahr!".