Hochwasser zerstört Kult-Rodelbahn

Königssee. Die heftigen Unwetter im Berchtesgadener Land haben auch die Bob- und Rodelbahn am Königssee schwer beschädigt. Teile der Weltcup-Bahn wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört, wie auf Bildern und Videos am Sonntag zu sehen war. Details der Beschädigung auf der mehr als 1.500 Meter langen Traditionsbahn in Schönau waren zunächst unklar.

"Unfassbar... Meine ehemalige Heimbahn am Königssee wird einfach weggespült. Es tut unendlich weh!", schrieb der mehrfache Rodel-Olympiasieger Felix Loch in den Sozialen Netzwerken.