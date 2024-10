Kenianerin Chepngetich pulverisierte Marathon-Weltrekord der Frauen

Die Kenianerin Ruth Chepnegetich hat beim Marathon in Chicago die Frauen-Bestmarke mit 2:09:57 um über zwei Minuten unterboten.

Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat am Sonntag einen sensationellen Weltrekord im Marathon aufgestellt und dabei die Schallmauer von 2:10-Stunden geknackt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden in Chicago blieb die 30-jährige Kenianerin rund zwei Minuten unter der 2023 in Berlin aufgestellten Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53).

"Das war mein Traum und der ist wahr geworden. Ich bin sehr dankbar", sagte Chepngetich nach ihrem insgesamt dritten Sieg in der US-Stadt nach 2021 und 2022. Wie ihre Landsfrau Brigid Kosgei bei ihrem Weltrekord im Jahr 2019 nutzte auch die schnelle Strecke in Chicago. Vor zwei Jahren hatte sie den damaligen Weltrekord in 2:14:18 nur um 14 Hundertstelsekunden verpasst. Diesmal glückte der Leichtathletin unterstützt von moderner Schuh-Technologie und Tempomachern der gefeierte Coup. Damit liegt die neue Frauen-Weltbestmarke unter dem österreichischen Männer-Rekord von Peter Herzog, der 2020 in London 2:10:06 gelaufen ist.

Bei den Männern gewann in Chicago der Kenianer John Korir das hochklassig besetzte Rennen. Ein Jahr nach dem Weltrekord des Kenianers Kelvin Kiptum, der im Februar bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, kam Korir nach 2:02:43 Stunden ins Ziel. Kiptums Weltrekord steht bei 2:00:35 Stunden.