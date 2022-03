Kickbox-Weltmeister im Krieg getötet

Der Krieg in der Ukraine fordert das nächste prominente Todesopfer. Wie Trainer Oleg Skirta auf Facebook bestätigt, wurde Kickbox-Weltmeister Maxim Kagal bei Gefechten in Mariupol getötet. Kagal wurde nur 30 Jahre alt.

„Unglücklicherweise hat der Krieg einen der besten genommen“, schreibt sein Trainer. „Am 25. März, während er die Stadt Mariupol verteidigte, ist Maksym gestorben. Schlaf gut, mein Bruder. Ruhe in Frieden, wir werden dich rächen“

In the fights for Mariupol on March 25, the world champion in kickboxing Maxim Kagal died, said coach Oleg Skirta.#StopWarInUkraine pic.twitter.com/KMsKSR6rX3