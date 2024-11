Knalleffekt: Beachvolleyball kehrt als Multi-Event zurück nach Kärnten

Kärnten wird 2025 zur Bühne einer Welturaufführung! Mit den Multisport Event Series feiert ein völlig neues und einzigartiges Format seine Premiere: Vier verschiedene, hochkarätige Sportarten, an den „Iconic Locations“ von Pörtschach & Velden, mit Beachvolleyball als zentralem Thema.

Möglich machte das Multisport Spektakel ein besonderes Nahverhältnis zur Stadt Wien. Nach siebenjähriger, enger Kooperation stimmten die Verantwortlichen in der Hauptstadt zu, Beachvolleyball als Trägerrakete in das Kärntner Konzept integrieren zu dürfen. Hannes Jagerhofer: „Mein spezieller Dank geht an Bürgermeister Michael Ludwig sowie Finanzstadtrat Peter Hanke und Sportstadtrat Peter Hacker, die uns damit enorm entgegenkommen!“

© GEPA ×

Startschuss zur Weltpremiere am 22. Juli 2025

Jagerhofer hegt den Wunsch, ein derart aufsehenerregendes Veranstaltungsformat zu inszenieren, seit langem. Nach intensiven Verhandlungen konnte mit den einzelnen internationalen Sportverbänden eine Einigung herbeigeführt werden. Somit fällt bereits am 22. Juli 2025 der Startschuss zur ersten Ausgabe der Multisport Event Series in Pörtschach und Velden.

Hannes Jagerhofer © ACTS Sportveranstaltungen GmbH ×

Iconic Locations für Beachvolleyball, Klettern, Wasserski und Wakeboard

Das Beachvolleyball-Event kehrt in diesem Rahmen an seine Geburtsstätte nach Kärnten zurück - um genau zu sein, in die Werzers Tennisarena in Pörtschach.

Beachvolleyball am Wörthersee © EXPA/ GERT STEINTHALER ×

Das 1500 Fans fassende Stadion wird auf 4600 Sitzplätze erweitert. Speedklettern, eine weitere olympische Disziplin, findet im Kurpark in Velden eine neue Heimat.

Wasserski in Pörschach © PHOTO PLOHE

Am Wörthersee darf der Wassersport nicht fehlen: Die Wasserski-Stars treten in Pörtschach direkt vor der Blumeninsel in den Disziplinen Slalom, Trick und Springen an, zum Teil in Night Sessions. Und vor Velden begeistern die Wakeboarder das Publikum.

Jagerhofer: „Neues Produkt, um uns weiterzuentwickeln“

„Für uns ist es wichtig, dass alle Wettbewerbe in Welt- oder Europacup-Formaten ausgetragen werden“, sagt Hannes Jagerhofer. Der Kampf um Ranglistenpunkte und Preisgelder steht somit bei allen Events im Vordergrund. „Da wir uns nach unserer nahezu 30 Jahre alten Geschichte im Beachvolleyball verändern und weiterentwickeln müssen, lag es auf der Hand, ein neues Produkt in Form eines Multisport Events zu kreieren.“

„Pörtschach und Velden optimale Orte für die Premiere!“

Wakeboard Event in Velden © UWSC ×

„Wir mussten auch schnell erkennen, dass dies nur in einer Umgebung möglich ist, wo man auf eine gewisse Infrastruktur zurückgreifen kann“, so Jagerhofer weiter. „Unser so beliebter Standort, die Donauinsel, wo wir alles auf die grüne Wiese bauen müssten, ist leider aufgrund der enormen Kosten letztlich nicht mehr in Frage gekommen. Wir glauben aber mit Kärnten und dem Wörthersee aufgrund der Einbeziehung zweier Orte, Pörtschach und Velden, einen optimalen Platz für die Premiere gefunden zu haben“, so der Veranstalter zu den Beweggründen des Comebacks.

Multisport Event Series wecken bereits internationales Interesse

Im nächsten Schritt steht das internationale Rollout des Projekts auf dem Plan. Diesbezüglich gab es schon ein Okay aus Barcelona. Und auch mit dem Sportministerium von Saudi-Arabien fand bereits ein erstes, sehr positives Gespräch statt. „Wir glauben, mit dem Multisport-Thema den Zeitgeist getroffen zu haben“, so Hannes Jagerhofer. „Und wir sind überzeugt, mit einzigartigen Inhalten ein überaus attraktives Format für TV und digitale Kanäle zu kreieren, das weltweit Interesse wecken wird.“