Millionen-Skandal! ???????? World Athletics um 1,5 Mio. Euro betrogen
Leichtathletik:

Millionen-Skandal! World Athletics um 1,5 Mio. Euro betrogen

30.10.25, 16:53 | Aktualisiert: 30.10.25, 18:16
Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics ist um 1,5 Millionen Euro betrogen worden. Zwei ehemalige Angestellte und ein Berater prellten den Verband über Jahre. Präsident Sebastian Coe zeigte die Täter an.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat einen massiven Diebstahl von 1,5 Millionen Euro aufgedeckt. Zwei ehemalige Angestellte und ein früherer Berater prellten den Verband systematisch über mehrere Jahre.

Konsequentes Vorgehen gegen Täter

Nach einer internen Untersuchung wurden die Verträge der beiden verbliebenen Täter gekündigt. Ein Mitarbeiter hatte den Verband bereits vor der Entdeckung verlassen. Die Fälle wurden bei den Behörden angezeigt.

Coe: "Wir machen das Richtige"

Präsident Sebastian Coe zeigte sich entschlossen: "Zu viele Organisationen kehren Vorfälle wie diesen unter den Teppich." Der Brite will die "volle Härte des Gesetzes" anwenden lassen, auch wenn dies finanziell aufwendig sei.

Transparenz als Prinzip

"Das ist nicht angenehm, aber es ist wichtig, dass wir das Richtige tun", betonte Coe. Der Weltverband setzt damit ein Zeichen gegen Wirtschaftskriminalität im Sport.

