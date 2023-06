Nach Corona-Chaos beim Giro: Tour de France verhängt 'Ausgangssperre' für Stars

Die Organisatoren des Radsport-Klassikers Tour de France haben ein Anti-Covid-Protokoll erstellt, wonach die Fahrer und Teammitglieder keine Autogramme schreiben oder außerhalb ihrer Hotels essen gehen dürfen.

2022 durfte dieser Personenkreis bei der Frankreich-Rundfahrt aus ihren Hotels, der Zugang zum Fahrerfeld war Journalisten am Start bis etwa zur Mitte der Tour erlaubt. Heuer ist ein Zugang nur am 29. Juni am Tour-Startpunkt Bilbao möglich - bei Maskenpflicht.

Am Freitag wurden in Frankreich 3.204 Covid-19-Fälle gemeldet, vor einem Jahr waren es rund 25.000 täglich gewesen. Beim Giro d'Italia haben die Organisatoren im Mai etwa zur Hälfte der Tour ein Covid-Protokoll in Kraft gesetzt, nachdem der da gesamt vorangelegene Remco Evenepoel wegen eines positiven Corona-Tests aus der Tour ausgestiegen war.