Nach Skandal-Aussage muss NBA-Star 100.000 Dollar blechen

Höchststrafe für James Harden. Der Superstar der Philadelphia 76ers beleidigte aufgrund eines zuvor gescheiterten Trades seinen Boss Daryl Morey. Nun bittet die NBA den wechselwilligen Basketball-Profi zur Kasse.

James Harden hat von der NBA eine Strafe von 100.000 Dollar (91.850 Euro) aufgebrummt bekommen, gegen die nun die Spielergewerkschaft vorgehen will. Der Scharfschütze, der noch einen laufenden Vertrag bei den Philadelphia 76ers hat, aber wechseln will, hatte Club-Boss Daryl Morey zuvor öffentlich beleidigt. "Daryl Morey ist ein Lügner, und ich werde nie Teil einer Organisation sein, zu der er gehört", sagte der ehemalige MVP-Player von 2018 in der Vorwoche bei einem Event in China.

"Lassen Sie mich das noch einmal sagen: Daryl Morey ist ein Lügner, und ich werde nie Teil einer Organisation sein, der er angehört", wiederholte der 33-Jährige. Medienberichten zufolge sprach aus Harden der Ärger, weil sich kurz davor ein Trade zu einem anderen Team zerschlagen hatte. Laut der Gewerkschaft NBPA ist die Äußerung aber von den Regeln gedeckt. "Wir beabsichtigen, eine Beschwerde einzureichen und die Angelegenheit von einer Schlichtungsstelle anhören zu lassen", hieß es in einer Erklärung.

Der zehnfache NBA-All.Star-Spieler hatte seinen Wunsch, Philadelphia vor Beginn der nächsten NBA-Saison verlassen zu können, mehrmals kundgetan. Die Sixers wiederum haben mitgeteilt, dass man den Olympia-Champion von 2012 im September zum Trainingsstart erwarte. Harden, der am Samstag 34 Jahre alt wird, hatte seine Karriere bei den Oklahoma City Thunder begonnen, weitere Stationen waren später die Houston Rockets und die Brooklyn Nets.