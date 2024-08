Österreich marschiert ins WM-Achtelfinale

Lupenreiner Start für Österreich bei der Flag -Football -WM im finnischen Lathi. Nach vier grandiosen Siegen ist das Achtelfinale gesichert.

Der Flag -Football -WM Auftakt ist vorbei, und beide Österreichischen Nationalteams haben sich den Aufstieg ins Achtelfinale gesichert. Gestern galt es für die rot-weiß-roten Damen sich gegen ihre Gruppenmitglieder Neuseeland und die Schweiz durchzusetzen, welches ihnen beides gelungen ist. Gestern Vormittag spielten die Damen ihr erstes WM-Match diesen Jahres und ließen die Neuseeländerinnen mit 55:13 zurück. Die Abendpartie gegen die Schweiz meisterten sie ebenfalls (48:26).

Ebenfalls bei den Herren lief es Makellos. Bei der Vormittags-Sessions legte das Team rund um Quarterback Felix Wasshuber einen Souveränen Start hin und bezwang die Ukraine mit einem Endstand von 49:12. Am Nachmittag knüpfte das Team direkt an die Vorangegangene Leistung an und schaffte es gegen Polen einen Punktestand von 40:14 zu erreichen.

So wird es weitergehen

Beide Teams haben es somit an dem ersten Tag geschafft sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, obendrauf sind sie vorläufig Gruppenerster. Heute um 9:30 haben die Österreichischen Herren die Schweiz als Gegner. Um 12 Uhr will Saskia Stribny, der Quarterback der Damen, ihr Team zu einem Sieg gegen den Vizeeuropameister Spanien führen. Hinter diesem Match verbirgt sich die größte Herausforderung.

Heute Entscheidet sich einzig und allein welche Nation als Gruppenerster ins Achtelfinale geht. Dafür qualifiziert hat sich Österreich bereits gestern.