Österreicher Rowby-John Rodriguez wirft Ex-Weltmeister Price raus

Riesen-Sensation bei der Darts-EM in Dortmund: Der Österreicher Rowby-John Rodriguez hat Ex-Weltmeister Gerwyn Price in Runde 1 besiegt.

Rowby-John Rodriguez hat bei der Darts-Europameisterschaft in Dortmund einen überraschenden Erstrundenerfolg gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price gefeiert. Der Österreicher besiegte den walisischen Weltranglistenzweiten am Freitagabend 6:4. In der zweiten Runde wartet am Samstag mit Weltmeister Peter Wright aus Schottland der nächste harte Brocken.

???????? A huge shock at the European Championship as Rowby-John Rodriguez beats Gerwyn Price! pic.twitter.com/8WSmRFFe4S — Sporting Life ????????????⛳️???????????? ???? (@SportingLifeFC) October 28, 2022

Der bislang größte Erfolg des 28-Jährigen war der Einzug ins Team-WM-Finale mit dem heimischen Aushängeschild Mensur Suljovic. Bei der Weltmeisterschaft in London erreichte er 2019 und 2022 jeweils die 2. Runde. Jetzt will er bei der EM für ein neues Ausrufezeichen sorgen.