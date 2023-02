Österreichs Hockey-Frauen kämpfen um WM-Halbfinale

Österreichs Hockey-Nationalteam der Frauen hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Pretoria Gruppenrang zwei belegt. In ihrem letzten Spiel in Pool A besiegte die ÖHV-Truppe am Donnerstag Australien 4:2 (1:1).

Nur gegen die Niederlande gab es eine Niederlage. Am Freitag (18.00 Uhr MEZ) geht es gegen den vorerst noch nicht festgestandenen Dritten der Gruppe B um das Semifinale. Gegen Australien scorten Katharina Proksch, Marta Laginja, Katharina Bauer und Johanna Czech. Die ÖHV-Männer haben ihren Gruppen-Abschluss am (heutigen) Donnerstag (19.10) gegen Außenseiter Kasachstan. Gelingt wie erwartet der fünfte Sieg im fünften Match, geht es am Freitag (10.30) recht wahrscheinlich gegen Argentinien um den Einzug unter die letzten vier.