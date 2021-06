Ouschan-Geschwister bei offener 9-Ball-WM dabei

Bronze-Gewinnerin Jasmin Ouschan und ihr weltmeisterlicher Bruder nehmen bei der diesjährigen Billard-WM die nächsten Erfolge in Angriff.

Österreich ist bei der 9-Ball-WM in Milton Keynes (England) ab Sonntag mit den Billard-Assen Albin Ouschan, Maximilian Lechner, Mario He sowie Jasmin Ouschan vertreten. Erstmals sind diese Welttitelkämpfen für Männer und Frauen geöffnet. Jasmin Ouschan gewann 2008 bei der offenen WM in der Disziplin 14-1 endlos Bronze. "Seither sind schon einige Jahre vergangen, in denen sich das internationale Niveau weiterentwickelt hat. Da gilt es Schritt zu halten", sagte sie.



Jasmin Ouschan wurde 2019 bei den Frauen 9-Ball Vizeweltmeisterin, ihr Bruder Albin Ouschan 2016 bei den Männern 9-Ball Weltmeister. "Durch die angepassten Regeln, was das Break und den Aufbau der Bälle betrifft, wird es in diesem Jahr besonders interessant. Es wird sicher schwieriger, sich hier Vorteile herauszuarbeiten", erklärte er.



Die WM ist mit 250.000 Dollar (206.320 Euro) dotiert, der Goldmedaillengewinner erhält 50.000 Dollar, Titelverteidiger ist der Russe Fedor Gorst. Im 128 Spieler umfassenden Teilnehmerfeld sind zehn Frauen.