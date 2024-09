Polcanova führt unsere Tischtennis-Asse bei Heim-EM an

Von 15. bis 20. Oktober steigt in Linz die Tischtennis-EM.

Angeführt von Titelverteidigerin Sofia Polcanova treten die rot-weiß-roten Tischtennis-Asse bei der Heim-EM in Linz an. Neben der Olympiafünften werden unter anderem auch die beiden Routiniers Daniel Habesohn und Robert Gardos von 15. bis 20. Oktober in Oberösterreich auf Medaillenjagd gehen. Das teilte der Österreichische Tischtennis Verband am Montag mit. "Es ist ein sehr guter Mix", sagte ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl in einer Mitteilung über das heimische Aufgebot.

Yuan, Mischek, Sterner und Skerbinz ebenfalls am Start

Im Frauen-Einzel ergatterten Staatsmeisterin Liu Yuan (38), Karoline Mischek (26), Anastasia Sterner (19) sowie die erst 15-jährige Nina Skerbinz die weiteren ÖTTV-Startplätze. Skerbinz und Sterner werden in Linz ihr EM-Debüt in der allgemeinen Klasse feiern. Für Polcanova geht es in der Heimat um die erfolgreiche Titelverteidigung. Vor zwei Jahren hatte sie in München im Einzel sowie im Doppel mit Bernadette Szőcs die Goldmedaille gewonnen, bei den Sommerspielen in Paris belegte die 30-Jährige als beste Europäerin den fünften Platz.

Gute Chancen auf Medaillen-Glück

"Wir haben dank unserer Leistungsträger, allen voran natürlich Sofia, seriöse Chancen auf die eine oder andere EM-Medaille, sind uns aber auch der spielstarken Konkurrenz bewusst", ergänzte Fegerl. Polcanova wird auch im Mixed gemeinsam mit Gardos antreten, in München hatte das Duo Bronze geholt.

Im Männer-Einzel sind neben Habesohn (36) und Gardos (45) auch Andreas Levenko (26), Maciej Kolodziejczyk (23) sowie die beiden Teenager Liu Zhenlong (19) und Julian Rzihauschek (15) nominiert. Im Doppel peilen Habesohn/Gardos, die Europameister von 2012 und 2018 sowie Silbermedaillengewinner von München, wieder Edelmetall an.