Rad-Shootingstar Gall kann in San Sebastian Geschichte schreiben

Radheld Felix Gall (25) kommt auch nach der Tour de France nicht zum Durchatmen.

Wie sehr ihm die Tour-Strapazen noch in den Knochen stecken wollte oe24 von unserem Rad-Helden wissen. Gall: „Ehrlich? Ich hab bisher keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken ...“ Zu intensiv waren die Stunden nach der Tour de France, die Gall nach dem Sieg auf der Königsetappe als Gesamt-Achter beendet hat: Champagner-Empfang, Team-Party auf dem bemieteten Seine-Boot.

Es folgte eine Odyssee mit verpasstem Flug, Gewitterverspätung und Panne auf der Heimfahrt nach Osttirol. Vor der Fahrt zum Welser Innenstadtriterijm absolvierte Gall eine 2-Stunden-Trainingsrunde. Die knappe Niederlage gegen den besseren Sprinter Michael Gogl lässt sich verkraften.

Mit dem Kopf ist Gall beim nächsten Rennen: Am Samstag greift er beim Klassiker in San Sebastian (Eurosport live ab 15 Uhr) an. Auf den 230 km im Norden Spaniens sind nicht weniger als sieben bis zu 19% steile Anstiege (Kategorie 1 und 3) zu bewältigen. „Die Strecke liegt mir“, meint Gall augenzwinkernd. „Vielleicht geht ja noch was.“ Topfavorit ist Vorjahrssieger und Weltmeister Remco Evenepoel (BEL), der in Frankreich nicht am Start war. In Abwesenheit der Tour-Dominatoren Vingegaard und Pogacar zählt Gall zum erweiterten Favoritenkreis. Er könnte Geschichte schreiben – als erster rot-weiß-roter San-Sebastian-Sieger seit Gerhard Zadrobilek 1989.

Mega-Empfang mit »Tour de Gall« Osttirol

Damit würde Gall seinen Marktwert weiter in die Höhe schrauben. Trotz verlängertem Vertrag bei AG2R (bis 2025) zeigen Top-Teams Interesse an unserem Überflieger. Auch internationale Reporter stehen Schlange. Bei AG2R kümmern sich inzwischen zwei Pressebetreuer um die Medien-Anfragen.

In Galls Osttiroler Heimat wird inzwischen ein Riesen-Empfang für 3. August vorbereitet: 400 Hobbyradler sollen Gall im Gelben Trikot vom Lienzer Hauptplatz in dessen Heimatgemeine Nußdorf-Debant eskortieren. Damit unser Shootingstar auf den Gelb-Geschmack für die nächstjährige Tour de France kommt?