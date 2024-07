Mit 39 Jahren: Cavendish bricht Uralt-Rekord bei Tour de France

Mark Cavendish hat bei der Tour de France Geschichte geschrieben. Der 39-jährige Brite setzte sich am Mittwoch in Saint-Vulbas im Massensprint durch und holte seinen insgesamt 35. Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Damit hat Cavendish nun den alleinigen Sieg-Rekord inne, den er sich davor mit Belgiens Rad-Legende Eddy Merckx geteilt hatte.

???? HE’S DONE IT!!! @MarkCavendish 35th win in the Tour de France!!!



???? IL L’A FAIT !!! @MarkCavendish remporte sa 35ème victoire sur le Tour de France !!!#TDF2024 pic.twitter.com/Ad1cy9dWXQ