Pogacar bekommt Power-Team für Gelb-Jagd bei Tour de France

Einen Tag nach dem Team Visma von Vorjahressieger Jonas Vingegaard hat mit UAE auch die Equipe von Topfavorit und Giro-Sieger Tadej Pogacar das definitive Aufgebot für die am 29. Juni beginnende Tour de France bekanntgegeben.

Neben Tour-de-Suisse-Sieger Adam Yates (GBR) und Joao Almeida (POR) werden auch die Spanier Juan Ayuso und Marc Soler, Pavel Sivakov (FRA), Tim Wellens (BEL) und Nils Politt (GER) Pogacar im Kampf um den Gesamtsieg unterstützen.

Die Verantwortlichen von UAE wichen damit bei der Auswahl der acht Fahrer nicht von der im Dezember getroffen Vorselektion ab. Pogacar hat in der vergangenen Woche wegen des Todes seines Großvaters das Höhentrainingslager in den französischen Alpen drei Tage früher als geplant beendet. Nach seinem Triumph beim Giro d'Italia peilt der Slowene bei der in Florenz beginnenden 111. Frankreich-Rundfahrt seinen dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2021 an. Zuletzt gelang das Double aus Giro und Tour dem Italiener Marco Pantani im Jahr 1998.

Felix Großschartner, einer der Edelhelfer Pogacars bei dessen Giro-Triumph, wird ja bei der Tour of Austria, die sich mit der ersten TdF-Woche überschneidet, am Start sein. Aus österreichischer Sicht scheinen aktuell in der vorläufigen Startlist Felix Gall (Decathlon), Gregor Mühlberger (Movistar) sowie Marco Haller (Bora) auf. Hoffnungen auf ein Tour-Leiberl hat auch noch Patrick Konrad (Lidl).