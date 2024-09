Sponsor weg: Heimisches Top-Team löst sich auf

Österreichs aktuell beste Radprofi-Mannschaft bzw. das zweitbeste UCI-Kontinental-Team Felt Felbermayr stellt seinen Betrieb ein.

Der Grund ist nicht mangelnder sportlicher Erfolg des Welser Rennstalls, sondern ein finanzieller. Der Hauptsponsor, Motorrad- und Sportwagenhersteller Pierer Mobility AG, hat den Vertrag mit dem Team beendet.

Wirtschaftliche Herausforderung

"Das Felt Felbermayr-Team ist Geschichte. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Fahrradbranche derzeit steht, hat die Pierer New Mobility Group beschlossen, ihre Strategie zu schärfen und den Haupt-Sponsorvertrag mit dem Team zu beenden", teilte das Team im Namen der Gesellschafter der Radsport Wels GmbH (RSW) am Montag in einer Aussendung mit.

Team mit Ex-Ö-Rundfahrtsieger Zoidl

Damit müssen sich Fahrer wie Sebastian Schönberger, Hermann Pernsteiner oder Ex-Österreich-Rundfahrtsieger Ricardo Zoidl neue Arbeitgeber suchen. Dabei hatte man noch im Juli hohe Ambitionen und wollte einen Pro-Team-Lizenzantrag stellen. Ziel war es, nächste Saison in die zweithöchste UCI-Kategorie aufzusteigen. Man war dazu auf der Suche nach einem weiteren Sponsor, nun hat man den Hauptgeldgeber verloren.