Stigger weiter auf der Suche nach Olympia-Form

Die österreichischen Mountainbikerinnen haben beim Weltcup in Val di Sole wieder Spitzenränge erreicht, das Podest aber auch auf der vierten Station der Olympiasaison verpasst.

Laura Stigger fuhr am Sonntag im Cross Country mit deutlichem Rückstand auf das Stockerl zu Platz sechs, Mona Mitterwallner wurde fast eine Minute hinter ihrer Tiroler Landsfrau Siebente. Der Sieg ging an Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prevot (FRA), die auch schon zuletzt in Nove Mesto gewonnen hatte.

Vor den Olympischen Spielen in Paris stehen mit Crans Montana (23. Juni) und Les Gets (7. Juli) noch zwei Weltcups auf dem Programm.