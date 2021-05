Sagan sprintet beim Giro zum Etappensieg

Rad-Superstar Peter Sagan hat es wieder getan: Wie im Vorjahr siegt der BORA-Sprinter auf der 10. Etappe des Giro d'Italia.

Im Vorjahr feierte der Slowake Peter Sagan nach einem grandiosen Ausreiß-Versuch auf der 10. Etappe seinen ersten Tagessieg beim Giro d'italia. Heuer kehrte der Dreifachweltmeister erneut nach Italien zurück und ausgerechnet wieder auf am 10. Abschnitt konnte sich der Teamkollege von Felix Großschartner erneut durchsetzen. Diesmal setzte er sich allerdings im Zielsprint gegen seine Konkurenz durch und siegte vor Fernando Gaviria und Davide Cimolai. Mit dem Erfolg übernimmt Sagan auch die Führung in der Sprintwertung nachdem sich der zweifache Tagessieger Caleb Ewan am Wochenende das Rennen vorzeitig beenden musste. INEOS-Ass Egan Bernal behält am ersten Ruhetag das pinke Trikot.