Schwab trotz gutem Finish nur auf Rang 38

Österreichs Golf-Profi Matthias Schwab weilt derzeit bei der European Tour auf Tenerifa.

Matthias Schwab liegt nach dem ersten Tag des Golfturniers der European Tour in Adeje/Teneriffa auf Rang 38. Der Steirer schaffte am Donnerstag dank eines starken Finish eine 68er-Runde (3 unter Par). Der 26-Jährige lag nach zehn Bahnen bei minus eins, schlug danach aber zwei Birdies und am abschließenden Loch ein Eagle.

"Ich bin anfangs nicht gut ins Spiel gekommen und verlor so einige Schläge. Mit Fortdauer der Runde wurde das aber trotz starken Windes besser und so kam es zu einem sehr guten Finish, das seinen Höhepunkt im Eagle auf der 18 fand", erklärte Schwab.

Die Führung übernahm der Däne Thorbjörn Olesen mit einer 62er-Runde.