Snooker-Ass Nüßle will bei Q School Profi-Ticket lösen

Für Snooker-Ass Florian Nüßle beginnt heute ab 14:00 Uhr Ortszeit (15:00 MESZ) in Sheffield die World Snooker Tour Q School.

Der 19-jährige in Salzburg lebende Steirer, nach 2019 und 2020 bereits zum dritten Mal am Start, möchte sich so wie mehr als 200 andere Spieler den Traum von einer Snooker Profikarriere erfüllen und hat dafür auch in diesem Jahr viel investiert.



„Meine Vorbereitung war sehr intensiv und speziell, da ich nach meiner Rückkehr von der WM Mitte April auch noch eine kleine Operation am linken Fuß hinter mich gebracht habe. Der Heilungsprozess ist aber sehr gut verlaufen und hat nicht viel Trainingszeit gekostet“.



„Aufgrund der restriktiveren Quarantäne-Vorschriften für Einreisende in England, die auch für die Q School gelten, musste ich bereits letzte Woche am Mittwoch hierher anreisen. Nach langen 8 Tagen im Hotel-Zimmer habe ich dann vorgestern meine Vorbereitung am Tisch wieder aufgenommen. Da ich in einem bereits sehr gut trainierten Zustand von zu Hause aufgebrochen bin, war beim ersten Training nach dieser Pause das Feingefühl auch schon wieder ganz gut da. Jetzt freue ich mich einfach darauf, wenn es endlich losgeht“ sagte Nüßle.

"Von Anfang an konsequent die Chancen nutzen"



Der Steirer trifft in der ersten von insgesamt drei Konkurrenzen nach einem Erstrunden-Freilos in der zweiten Spielrunde auf den Engländer Dylan Mitchell. Nüßle weiß, worauf es bei den kurzen Best of 7 Matches ankommt: „Man muss von Anfang an konsequent seine Chancen nutzen um den Gegner so schnell wie möglich unter Druck zu setzen. Wenn man das hier 4 Tage in Folge bei einem Bewerb schafft, dann ist man Profi“.



Semifinaleinzug oder Top-Rang in der Gesamtwertung reicht – neue Q Tour als Alternative Bei den drei World Snooker Tour Q School Events im Ponds Forge Sports Centre in Sheffield werden in diesem Jahr insgesamt 14 Tour Tickets vergeben. Neben den Semifinalisten jedes einzelnen Wettkampfs erhalten auch die beiden bestplatzierten Spieler der Gesamtwertung (Order of Merit) aus allen drei Bewerben, die sich nicht bereits über einen Semifinaleinzug qualifiziert haben, die begehrte 2-jährige Tour Karte. Das Startgeld beträgt 1.000 Britische Pfund. Es wird im KO-System „Best of 7 Frames“ gespielt.



Die besten 32 Spieler dieser Gesamtwertung, die sich nicht für die World Snooker Tour qualifiziert haben, werden weitere Qualifikationsmöglichkeiten in der neu geschaffenen WPBSA Q Tour erhalten, deren Ausrichtung an die internationale Lockerung von Covid Restriktionen und Reise-Beschränkungen geknüpft ist.



Weitere Informationen:

World Snooker Tour Q School 1 (27.5 .– 1.6.):

Runde 1: Freilos Runde 2: Nüßle (AUT) – Mitchell (ENG) Samstag, 29.5., 15 Uhr MESZ

Runde 2: Nüßle (AUT) – Mulholland (ENG) / Corrigan (IRE) Freitag, 4.6., 17.30 Uhr MESZ

World Snooker Tour Q School (8.6.–13.6.): Runde 1: Freilos Runde 2: Nüßle (AUT) – Bedford (ENG) / Donovan (WAL) Donnerstag, 10.6., 20 Uhr MESZ