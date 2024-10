Spitzenläufer stirbt mit nur 28 Jahren

Die Leichtathletik-Welt trauert um den ehemaligen britischen Mittelstreckenläufer Robbie Fitzgibbon.

Der ehemalige britische Mittelstreckenläufer Robbie Fitzgibbon ist im Alter von erst 28 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gab sein Verein am Freitag bekannt. Fitzgibbon ist demnach am 7. Oktober verstorben. Sein Verein Brighton Phoenix würdigte Fitzgibbon als einen "unersetzlichen" Athleten.

"Robbie war ein Freund"

"Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben eines unserer wertvollsten Athleten, Robbie Fitzgibbon, bekannt", heißt es in dem Statement des Vereins. Weiter: "Robbie war ein Freund für viele und eine Quelle der Motivation für alle, die das Privileg hatten, ihn zu kennen. Er war der Inbegriff eines Läufers und verkörperte alles, was wir bei Phoenix schätzen."

Letzter internationaler Auftritt 2019

Fitzgibbon startete für England bei internationalen Wettkämpfen und nahm an mehreren Diamond-League-Veranstaltungen teil. Sein letzter internationaler Auftritt war 2019 bei den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow. Eine Knöchelverletzung nach der EM hinderte ihn seine Karriere fortzuführen.

Heuer gab Fitzgibbon bekannt, dass bei ihm 2022 eine psychische Erkrankung festgestellt wurde. Nächstes Jahr wollte er für die Wohltätigkeitsorganisation "Mind" beim Brighton-Marathon mitlaufen.

"Robbie lebt durch die unzähligen Erinnerungen weiter"

Sein Verein schreibt: "Auch wenn Robbie nicht mehr mit uns laufen, seine Geschichten erzählen oder uns mit seinem Humor und seiner Freundlichkeit aufmuntern wird. Seine Anwesenheit wird in allem, was wir als Verein tun, weiterhin spürbar sein. Sein Beitrag zu Phoenix ist bleibend und lebt durch die unzähligen Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben, weiter."

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)