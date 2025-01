Stadlober Weltcup-Dritte in Les Rousses

Teresa Stadlober (31) stürmte beim Langlauf-Weltcup in Les Rousses im Massenstartrennen über 20 km Klassisch aufs Podest. Die Salzburgerin wurde am Sonntag Dritte. Frida Karlsson führte einen schwedischen Doppelsieg vor Ebba Andersson (+1:29,9) an. Mika Vermeulen wurde Sechster.

Stadlober hatte einen Rückstand von 1:41,3 Minuten und jubelte über ihren fünften Weltcup-Podestplatz. Am Freitag hatte die Tochter von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober den Podestplatz als Vierte im Skating-Rennen über 10 km noch knapp verpasst. "Das war ein richtig cooles Rennen", sagte Stadlober nach ihrem zweiten Stockerlplatz im laufenden WM-Winter. "Das Ziel war das Podium und das ist mir gelungen. Ich hatte wieder super Material, habe bis zum Schluss alles gegeben und so kann es gerne weitergehen." In Abwesenheit mehrerer starker Norwegerinnen wie Therese Johaug war Stadlober lange Teil einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Während sich Karlsson absetzte und nach einer langwierigen Fußverletzung ihren ersten Saisonsieg feierte, kämpfte Stadlober mit leichtem Rückstand auf Andersson um Rang zwei. Am Ende fehlten ihr auf die Schwedin einige Sekunden, die Olympia-Dritte von Peking lief aber trotzdem mit einem breiten Grinsen über die Ziellinie. Mika Vermeulen wieder in den Top 10 Bei den Männern machte Vermeulen mit dem Franzosen Hugo Lapalus lange Zeit das Tempo, letztlich setzte sich ein skandinavisches Trio ab und machte den Sieg untereinander aus. Der Schwede William Poromaa gewann nach 51:43,1 Minuten vor dem Finnen Iivo Niskanen und dem Norweger Simen Hegstad Krüger. Vermeulen schaffte mit 12,7 Sekunden Rückstand seinen neunten Top-Ten-Platz in dieser Saison.