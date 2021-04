Straka in Hilton Head auf der Lauer

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka greift auf der PGA-Tour nach einem Top-Resultat.

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim 7,1-Millionen-Turnier der US-PGA-Tour in Hilton Head dank einer 67er-Runde (4 unter Par) am Freitag deutlich verbessert. Der in den USA lebende Wiener ist mit insgesamt fünf Schlägen unter Par und dem Gesamtscore von 137 auf Platz 19 zu finden. Als Spitzenreiter geht Stewart Cink (USA) mit 16 unter Par (126) in das Wochenende, mit Respektabstand folgen der Kanadier Corey Conners (131) und der Argentinier Emiliano Grillo (132).