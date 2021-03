Straka in Punta Cana vor Schlusstag auf Rang 7

Golf-Profi Sepp Straka hat sich in eine gute Position gebracht, um zum sechsten Mal in seiner Karriere ein PGA-Turnier in den Top Ten zu beenden.

Der 27-jährige Austro-Amerikaner spielte am Samstag in Punta Cana eine 69er-Runde (3 unter Par) und geht bei dem mit drei Millionen US-Dollar dotierten Bewerb in der Dominikanischen Republik als Siebenter in den Schlusstag. Straka startete am Samstag mit einem Bogey, war aber nach Birdies auf den Löchern drei und fünf rasch im Schlagplus und legte zwei weitere Birdies nach. Auf die beiden Führenden Joel Dahmen (USA) und Rafael Campos (PRI) fehlen Straka drei Schläge.