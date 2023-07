Weltmeister Remco Evenepoel hat seine Teilnahme an der Vuelta a Espana am Montag bestätigt.

Der Belgier hat die Spanien-Radrundfahrt im Vorjahr gewonnen, beim heurigen Giro d'Italia musste er nach zwei Etappensiegen in Führung liegend wegen eines positiven Coronatests vorzeitig aussteigen. Vor der Ende August beginnenden Vuelta tritt Evenepoel bei der Clasica San Sebastian und der WM in Schottland an, wie sein Soudal-Team bekanntgab.