Tragisch: Darts-Star überraschend verstorben

Mega-Schock für die Darts-Welt! Kyle Anderson ist mit 33 Jahren überraschend verstorben. Der Australier, der auf den Spitznamen "The Original" hörte, hatte erst heuer die PDC-Tourkarte zurückgegeben, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Sieben Jahre lang begleitete ihm das Heimweh auf der mit wenigen Ausnahmen in Europa ausgespielten Profitour. "Ich hatte großartige sieben Jahre in der PDC, aber ich werde nächsten Monat noch einmal Vater. Es ist also nur fair und besser, dass ich meine Tourkarte abgebe, damit ein anderer aufgehender Stern versuchen kann, seinen Traum zu verwirklichen", sagte Anderson im Februar.

Umso tragischer ist das Ableben des sympathischen Darts-Profi. Um bei der Familie sein zu können, beendete er seine Karriere. Nur rund sechs Monate Zeit blieb ihm.

Als Ursache für seinen Tod wird Nierenversagen vermutet. Anderson hatte sich zuletzt in Behandlung begeben müssen. Vor einer Woche meldete er sich letztmals bei Facebook aus dem Krankenhaus zu Wort und machte noch gewohnt Scherze.

Anderson qualifizierte sich insgesamt siebenmal für die Weltmeisterschaft und ist bis heute einer von nur acht Spielern, denen beim Saisonhöhepunkt der Neun-Darter gelang. Einen davon sogar gegen den mehrfachen Weltmeister Michael van Gerwen.

Bei der European Championship schaffte er es 2017 ins Halbfinale, hatte im selben Jahr bereits das Auckland Masters und ein Pro-Tour-Event gewonnen. Zu seinen erfolgreichsten Zeiten stand er unter den Top 25 der Weltrangliste und galt lange Jahre als großes Talent. Insgesamt verdiente er mehr als eine halbe Million Pfund Preisgeld.

Die Darts-Welt trauert: „Was für eine schreckliche Nachricht über einen sehr freundlichen Mann. RIP Kyle. Meine Gedanken sind bei deiner ganzen Familie.“, kondolierte Rekordweltmeister Phil Taylor.

What terrible news to wake up to what a nice friendly man. @KyleDarts RIP pal.

Thoughts go to all your family.