Tscheche starb nach Sturz bei Berglauf-Event

Beim Extremsport-Event im französischen Charmonix kam es zu einem tragischen Todes-Unglück.

Ein tschechischer Sportler ist nach einem Sturz beim Berglauf-Event Ultra Trail du Mont Blanc seinen Verletzungen erlegen. Das gaben die Veranstalter des 145-km-Rennens rund um den höchsten Gipfel in Europa am Mittwoch bekannt. Der Vorfall habe sich in der Nacht beim Abstieg vom Pralognan-Pass ereignet. Das schnell eintreffende Rettungsteam habe das Leben des Mannes, dessen Namen aus Rücksicht auf seine Familie nicht bekanntgegeben wurde, nicht mehr retten können, hieß es.